Картина Марка Шагала "Над городом" впервые будет выставлена в Витебске

Картину Шагала "Над городом" впервые выставят в Белоруссии Картина Марка Шагала "Над городом" впервые будет выставлена в Витебске

Москва6 июл Вести.Министерство культуры Белоруссии и Третьяковская галерея договорились об экспонировании картины Марка Шагала "Над городом" в Витебске. Таким образом, знаменитый шедевр впервые будет выставлен в Белоруссии, сообщил телеканал "Первый информационный".

Шедевр художника Марка Шагала "Над городом" впервые едет в Белоруссию​​​. Марк и Белла будут парить над родным Витебском два месяца говорится в сообщении

Это стало возможным благодаря переговорам белорусского Министерства культуры и Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". В понедельник, 6 июля, были поставлены подписи под гарантийным письмом.

Художественный музей Витебска, как следует из материала, на протяжении трех лет подготавливал почву для выставки. Первый показ картины «Над городом» состоится в день открытия "Славянского базара в Витебске" 16 июля.

В мае сообщалось, что картину Марка Шагала "Ягненок. Сцена из еврейского местечка" планировали выставить на торги Московского аукционного дома. Эстимейт работы, которая будет представлена в России впервые - два миллиона долларов (149 млн рублей), сообщала пресс-служба аукционного дома.