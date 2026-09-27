Карвальо: выставочный матч Вагнера Лава прошел в "волшебной атмосфере" Карвальо: прощальный матч Вагнера Лава "окунул" в годы выступлений за ЦСКА

Москва27 сен Вести.В свое время нападающий Вагнер Лав и полузащитник Даниэль Карвальо приносили футбольному клубу ЦСКА победы в главных матчах. Спустя 20 лет бразильские игроки встретились на ВЭБ-арене, на прощальном матче экс-нападающего футбольного клуба.

Об этом заявил ИС "Вести" полузащитник ПФК ЦСКА в 2004- 2010 годах Даниэль Карвальо.

Карвальо, завершивший карьеру в 2018 году, приехал на прощальный матч Лава в составе команды "Друзья Вагнера Лава". По словам бывшего полузащитника, игра против "Легенд ЦСКА" напомнила ему период выступлений за московский клуб.

Я будто окунулся на 20 лет назад, благодаря такой волшебной атмосфере. Родной клуб, родные болельщики - столько знакомых лиц. Это очень приятно и душевно! Я счастлив, особенно за друга - Вагнера Лава сказал Карвальо

Лав поблагодарил ЦСКА за прощальный матч среди родных и близких.

Даниэль Карвальо и Вагнер Лав пришли в ЦСКА практически одновременно. Их слаженное взаимодействие в атаке привело "армейцев" к историческому триумфу - победе в Кубке УЕФА 2005 года.