Кашасу особого приготовления из Мар-ди-Эспанья могут начать поставлять в РФ

Кашасу особого приготовления могут начать поставлять в Россию Кашасу особого приготовления из Мар-ди-Эспанья могут начать поставлять в РФ

Москва29 ноя Вести.Кашасу из бразильского города Мар-ди-Эспанья, где ее хранят в бочках из разных пород дерева, могут начать поставлять в РФ. Об этом РИА Новости сообщил глава муниципалитета Веллингтон Маркес Родригес.

Кашаса – традиционный бразильский алкогольный напиток крепостью 38-48 градусов прозрачного или янтарного цвета​​​, который делают из сока сахарного тростника.

Этот вид алкоголя уже продается в России. Однако если в целом кашасу принято хранить для выдержки в дубовых бочках, то производители Мар-ди-Эспанья используют емкости разных пород дерева. Этим, по словам Родригеса, достигается многообразие вкуса напитка именно из этого региона – в нем могут чувствоваться оттенки фруктов, а также карамели, каштанов, кокоса или трав.

Да. Мы же в другие страны кашасу и так продаем сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли начать поставлять кашасу особого приготовления в РФ

Всего, по его словам, ежегодно в Мар-ди-Эспанья производят миллион литров кашасы разных видов.

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