Москва26 ноя Вести."Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий рост числа Android-устройств, которые поступают в продажу с уже встроенным вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию компании.

С ноября 2025 года по октябрь 2026 года ежемесячное количество устройств, на которых решения компании обнаруживали такие угрозы, увеличилось более чем вдвое сообщили "Лаборатории Касперского"

Там также отметили, что с января по октябрь подавляющее большинство случаев пришлось на трояны семейств Triada и Keenadu. Причем последний был обнаружен более чем на 220 тысячах девайсов.

Эксперты пояснили, что заражение может происходить на разных этапах производства и сборки. Кроме того, редустановленное вредоносное ПО также обнаруживают на детских умных часах и телевизионных приставках.

Скомпрометированная прошивка может открыть злоумышленникам доступ к внутренним корпоративным сетям, привести к утечке конфиденциальных данных, участию в DDoS-атаках, нарушению рабочих процессов и серьезному репутационному ущербу сообщил руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования в "Лаборатории Касперского" Денис Паринов

Эксперты призывают покупать гаджеты только у официальных продавцов, а также не устанавливать программы из неофициальных источников и регулярно обновлять приложения и ОС до актуальных версий.