Под видом популярных фильмов на торрентах распространяют вредоносное ПО Kaspersky: под видом "Одиссеи" на торрент-трекерах распространяют вредоносное ПО

Москва17 сен Вести.На торрент-трекерах под видом популярных фильмов распространяется ранее неизвестное вредоносное программное обеспечение. Об этом РБК сообщили в Глобальном центре исследования и анализа угроз "Лаборатории Касперского" (Kaspersky GReAT).

Кампания продолжается как минимум с середины августа. В частности, вредоносное ПО распространяют под видом фильма "Одиссея". По данным телеметрии "Лаборатории Касперского", потенциальными жертвами могли стать несколько сотен пользователей и организаций в разных странах, больше всего случаев зафиксировано в России. Атака также затронула Турцию, Японию, Кению, Уганду, Колумбию, Испанию, Нидерланды, Бельгию и Германию. Попытки заражения выявили в IT-сфере, консалтинге, розничной торговле, на транспорте и в сельском хозяйстве.

Атака проходит в несколько этапов. Сначала программа проверяет, не запущена ли она в изолированной среде, которую используют для анализа подозрительных файлов, — это помогает избегать обнаружения. После запуска устанавливаются дополнительные модули, которые закрепляются в системе, обходят стандартную защиту Windows при получении прав администратора и в итоге предоставляют злоумышленникам удаленный доступ к устройству. Для связи с управляющим сервером вредоносная программа использует блокчейн-сеть Solana, что, по данным Kaspersky GReAT, затрудняет блокировку атаки.

Особенность этой кампании — в сочетании распространенной приманки и сложной технической реализации. Маскируя вредоносное ПО под торренты с популярными фильмами, злоумышленники повышают вероятность того, что пользователи его скачают аявил старший эксперт по безопасности Kaspersky GReAT Павел Черемушкин

Он призвал с осторожностью скачивать файлы из неофициальных источников, поскольку под видом развлекательного контента может распространяться вредоносное ПО. Защитные решения "Лаборатории Касперского" обнаруживают и блокируют эту программу.