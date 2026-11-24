В РФ и Белоруссии обнаружили Android-троян RatHat с искусственным интеллектом

Троян с ИИ выявили на Android-устройствах в РФ и Белоруссии В РФ и Белоруссии обнаружили Android-троян RatHat с искусственным интеллектом

Москва24 ноя Вести.Случаи заражения устройств на Android вредоносной программой RatHat с искусственным интеллектом зафиксировали в России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6.

Троян, впервые описанный в сентябре 2026 года, применяет нейросеть Google Gemini 2.5 Flash-Lite с доступом через API для адаптации к региональным особенностям устройств.

По данным специалистов, технология позволяет хакерам проводить атаки на пользователей в разных странах.

Вредоносная программа распространяется через фишинговые сайты, она направлена против клиентов финансовых организаций. Отмечается, что исследованный образец RatHat выдавал себя за новую социальную сеть. После установки программа способна за несколько секунд получить доступ к экрану, камере и микрофону смартфона.

Кроме того, вирус может подменять информацию при вводе банковских реквизитов, изменять название и значок приложения либо полностью скрываться с главного экрана.

Пока специалисты зафиксировали около 10 зараженных RatHat устройств в России и Белоруссии. В F6 предупредили, что подобные единичные случаи могут предшествовать масштабным атакам на клиентов банков.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали использовать поддельное приложение Steam Guard для получения доступа к банковским счетам пользователей игровой платформы Steam.