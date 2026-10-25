NYT: архиепархия Нью-Йорка выплатит более $800 млн по 1,3 тыс. исков о насилии

Католическая архиепархия Нью-Йорка выплатит более $800 млн по искам о насилии NYT: архиепархия Нью-Йорка выплатит более $800 млн по 1,3 тыс. исков о насилии

Москва25 окт Вести.Архиепархия Нью-Йорка согласилась выплатить более 800 млн долларов для урегулирования исков около 1,3 тыс. человек, заявивших о сексуальном насилии со стороны священнослужителей и мирян, занимавших руководящие должности в церкви. Об этом пишет газета The New York Times.

Предварительное соглашение уже согласовано сторонами, однако вступит в силу после подписания документов истцами, их адвокатами и представителями архиепархии. Завершить эту процедуру планируется в начале ноября.

Компенсация для каждого пострадавшего составит не менее 250 тыс. долларов. При этом истцы смогут выбрать единовременную выплату в этом размере или претендовать на большую сумму, которую определят с учетом тяжести заявленного насилия.

В рамках соглашения архиепархия также обязуется обнародовать имена священнослужителей, обвиняемых в сексуальном насилии, и регулярно обновлять соответствующий список на своем сайте.

Для финансирования выплат церковь сократила операционный бюджет на 10% и продала часть имущества, в том числе штаб-квартиру и земельный участок в восточной части Манхэттена.

Мы близки к тому, чтобы с Божьей помощью принести хотя бы некоторое исцеление и примирение всем пострадавшим приводит газета слова архиепископа Нью-Йорка Рональда Хикса

По его словам, урегулирование спора позволит архиепархии вновь сосредоточиться на своей религиозной и благотворительной деятельности.