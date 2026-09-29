Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о стратегии по борьбе с антисемитизмом Мэр Нью-Йорка ответил на обвинения Израиля в антисемитизме

Москва29 сен Вести.Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани представил первую в истории США муниципальную стратегию по борьбе с антисемитизмом, которая включает в себя увеличение финансирования программ по предотвращению преступлений на почве ненависти.

Объявляя о новой инициативе, Мамдани отметил, что на антисемитские инциденты приходится более половины всех зарегистрированных в мегаполисе преступлений на почве ненависти.

Градоначальник ранее неоднократно подвергался жесткой критике со стороны израильского руководства: премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Херцог обвиняли его в создании опасной атмосферы для еврейского населения, а сам мэр ранее выступал с резкими заявлениями в адрес израильских властей.