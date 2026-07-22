Москва22 июл Вести.Успех Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка обеспечили два фактора: акцент на масштабные социальные льготы и активная агитация в социальных сетях. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову высказал главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

По его мнению, эпоха телеканалов и газет уходит в прошлое. Они теряют аудиторию, становясь невостребованными на фоне глобального доминирования соцсетей. Молодежь окончательно переключилась на цифровые платформы, и этот процесс делает крах традиционных медиа лишь вопросом времени.

Зохран Мамдани победил, потому что он обещал бесплатное здравоохранение, детские сады, транспорт - то бесплатно, это бесплатно. А также он победил благодаря соцсетям. Посмотрите во что превратились центральные СМИ - они рушатся, потому что все подсели на соцсети и особенно молодежь. Я по сравнению с ними динозавр. Это совсем другой мир, другое время. Искусственный интеллект и соцсети — вот наше будущее, и молодежь знает это лучше, чем кто-либо. И это одна из причин, по которой победил Мамдани, парень из Бронкса, о котором полтора года назад вообще никто не слышал рассказал Селенте

5 ноября 2025 года кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым мэром города с 1892 года, а также первым мэром-мусульманином Нью-Йорка.

Ранее шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил, что победа Мамдани на выборах мэра в Нью-Йорке нанесла двойной удар под дых президенту США Дональду Трампу.