Москва22 сен Вести.Президенту США Дональду Трампу удалось найти общий язык с мэром Нью-Йорка Зораном Мамдани. Главе Белого дома импонирует, что Мамдани родился в Куинсе и пробился к власти самостоятельно. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил журналист Валентин Богданов.

По словам Богданова, несмотря на изначальную неприязнь Трампа к Мамдани и политические разногласия, сейчас глава Белого дома и мэр Нью-Йорка комфортно чувствуют себя друг с другом.

Трамп трижды уже встречается с Мамдани, мы же помним, как он его поливал и ненавидел. Но сейчас такое ощущение, что между ними какая-то даже "химия" образовалась, потому что они вполне так себя комфортно чувствуют друг с другом. Не ругаются публично, все время Трамп делает Мамдани комплименты, какой он хороший мэр заявил Богданов

Журналист отметил, что Трампу импонирует происхождение Мамдани.

Ну, понятно, что нравится в Мамдани Трампу, несмотря на то, что они абсолютные там политические, идеологические антиподы: этот левый, тот правый. Трампу нравится, что Мамдани, во всяком случае, так это выглядит, не является таким выходцем из элиты демократической. Он вот такой парень, который сам пробился. Причем пробился он оттуда же, откуда пробился Трамп, потому что они оба уроженцы района Куинс сказал Богданов

Зохран Мамдани стал первым мэром-мусульманином, а также самым молодым мэром Нью-Йорка в нынешнем тысячелетии.