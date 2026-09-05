Катя Лель о подработке дочери: я за то, чтобы она набиралась опыта

Катя Лель раскрыла свой способ научить ребенка отношению к деньгам Катя Лель о подработке дочери: я за то, чтобы она набиралась опыта

Москва5 сен Вести.Певица Катя Лель рассказала об отношении к труду и об опыте ее 17-летней дочери по получению собственных денег. Своим рассказом артистка поделилась в интервью Popcake.

По словам певицы, у ее 17-летней дочери есть понимание того, что такой собственный заработок, хотя девочка находится на обеспечении матери. Певица поделилась, что еще в первом классе Эмилия получала от родителей по 100 рублей за отличные оценки, благодаря чему рано осознала связь между стараниями и доходом.

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Исполнительница хита "Мой мармеладный" уточнила, что выступает за то, чтобы дочь набиралась опыта. Вместе с тем, по рассказу Кати Лель, она спокойно относится к тратам дочери и не заставляет выходить на подработку только ради денег. Артистка уточнила, что они с дочерью сейчас обсуждают будущую подработку девушки во время учебы, чтобы та смогла получать первый профессиональный опыт и параллельно иметь собственные деньги. Издание уточняет, что дочь певицы учится на бюджете в медицинском вузе.

В материале сказано, что сама певица свои первые деньги получила в детстве благодаря музыке, когда вместе с сестрой устраивала домашние фортепианные концерты. Девочки играли в четыре руки, а особенно отец любил военные песни, пишет издание.

По словам Кати Лель, тогда впервые почувствовала самостоятельность и осознала, что может получать доход благодаря своему таланту. По рассказу певицы, также они с сестрой сдавали бутылки из-под лимонада ради покупки сладостей.

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