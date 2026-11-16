Казахстан запретил импорт куриных яиц из всех стран до января 2027 года

Казахстан запретил импорт куриных яиц на два месяца Казахстан запретил импорт куриных яиц из всех стран до января 2027 года

Москва16 ноя Вести.Министерство сельского хозяйства Казахстана вновь ввело запрет на импорт куриных яиц из всех стран, включая государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно приказу ведомства, ограничение будет действовать два месяца – до середины января 2027 года.

Соответствующий документ был подписан 12 ноября. Он уже вступил в силу после официального опубликования в онлайн-банке нормативных актов республики.

Аналогичные ограничения неоднократно вводились в 2025 году и в течение 2026-го. Последний раз импорт яиц запрещали в апреле 2026 года: тогда мера действовала шесть месяцев. Власти объясняют такие решения необходимостью поддержать отечественных производителей.

Запрет не распространяется на транзитные поставки через территорию Казахстана. Кроме того, разрешен ввоз партий яиц, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления приказа в силу либо уже фактически пересекли границу республики.