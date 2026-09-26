Россия сохранила ограничения на ввоз рыбы и молочной продукции из Армении

Россельхознадзор объяснил сохранение запрета на импорт из Армении Россия сохранила ограничения на ввоз рыбы и молочной продукции из Армении

Москва26 сен Вести.Введенный Россией запрет на поставки из Армении рыбной и молочной продукции сохраняется, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

Армянская сторона не направила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве этих товаров, пояснили в ведомстве.

От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и просьбы, однако для снятия ограничений этого недостаточно. Об этом проинформировали армянскую сторону, добавил собеседник агентства.

В августе Россельхознадзор сообщил, что ожидает от Армении отчет о расследовании и план по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.

С мая по июль профильное ведомство последовательно ограничивало поставки из Армении ряда категорий продукции в связи с выявленными нарушениями. Под запреты и временные ограничения попали цветы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, косточковые и семечковые культуры, виноград, баклажаны, картофель, сухофрукты и молочная продукция.

Заместитель министра экономики Армении Тигран Гаспарян заявлял, что республика надеется снять ограничения с помощью механизмов, действующих в рамках ЕАЭС.