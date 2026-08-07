"Каждый день говорили с рекой": гид организовал трудовой лагерь в Приэльбрусье Участницы трудового лагеря в Приэльбрусье рассказали, в каких условиях работали

Москва7 авг Вести.Участницы трудового лагеря в Приэльбрусье, организованного гидом Игорем Бессоновым, в интервью ИС "Вести" рассказали, в каких условиях жили и работали.

Горный гид с большим опытом восхождений, но спорной репутацией Игорь Бессонов предлагал бесплатное восхождение на Эльбрус. Единственным условием была работа волонтером в организованным им лагере в Приэльбрусье. Туристический лагерь оказался больше похож на исправительно-трудовой. Девушек нагрузили тяжелой работой.

Женщина — Земля, мужчина — это космос. Женщина должна выполнять всегда тяжелую работу, в основном земельную, копать траншеи, таскать камни рассказала пострадавшая Ангелина Чернова

Участников лагеря поселили в сферах и палатках с текущей крышей. Повсюду был мусор, битый кирпич и ржавые гвозди. Все болезни, включая травмы и аллергии, предлагалось лечить снятием зажимов. Кормили исключительно овощами, поделились пострадавшие. Общение с внешним миром строго ограничивалось.

Мы не должны ни с кем общаться, мы не должны никому говорить, откуда мы пришли, что мы там работаем, где мы живем, и с соседями нам тоже было запрещено общаться. Также телефоны были под запретом, то есть это микроволны… Нужно было каждый день говорить с речкой. Рано утром ты проснулся, пошел, попросил помощи у воды рассказала Анастасия

Организатор лагеря Игорь Бессонов несколько лет назад посетил Непал, откуда вернулся просветленным, стал устраивать эзотерические ретриты и параллельно искать бесплатную рабочую силу на строительство своих турбаз.

В итоге девушки отказались от восхождения и лагерь покинули. Сочетание тяжелых бытовых условий с эзотерикой – опасная для психики смесь, говорят эксперты.

Методы, которые он применяет, сродни сектантским. То есть людей всех свозят в одно место, удерживают их от возможности контактировать с их родными, близкими, загружают их тяжелой, бессмысленной работой отметил эксперт по культам и сектам Александр Невеев

Легальность трудового лагеря, а также деятельность Бессонова как горного гида уже проверяют в Следственном комитете. Дело на контроле у Александра Бастрыкина.