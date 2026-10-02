Москва2 окт Вести.Хакеры получили доступ к системе управления супертанкера с нефтью, когда тот приближался к побережью Техаса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате кибератаки, как отмечается, посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе судна.

Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили свидетельства того, что хакеры получили доступ к системе управления движением супертанкера с нефтью, когда он приближался к побережью Техаса говорится в материале

Подчеркивается, что взлом двигательной установки танкера — редкий случай глубокого вмешательства в работу судовых систем. При этом неизвестно, как долго хакеры имели доступ к системе и какими именно бортовыми механизмами они могли управлять.

Ранее телеканал ABC передал, что злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным свыше 3 миллионов нынешних и бывших сотрудников Пентагона.