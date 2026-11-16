Покровский храм, дома и авто были повреждены при сбросе мин ВСУ в центре Рыльска

Хинштейн рассказал о последствиях минирования центра Рыльска с украинских БПЛА Покровский храм, дома и авто были повреждены при сбросе мин ВСУ в центре Рыльска

Москва16 ноя Вести.В результате сброса мин с украинских БПЛА в Рыльске получили повреждения Покровский храм, административные здания, жилые дома и машины. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Сгорели четырехквартирный дом и административное здание, у одного МКД пострадала крыша. Также повреждены три дома, Покровский храм, крыши и окна в административных зданиях. По предварительной информации, много поврежденных автомобилей написал губернатор в мессенджере МАХ

ВСУ заминировали центр города вечером 15 ноября, в воскресенье. Два человека были тяжело ранены. Власти призывали местных жителей не выходить на улицы, чтобы избежать смертельной опасности.