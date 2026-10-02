Хинштейн сообщил, что может ходить без трости благодаря успешной реабилитации

Хинштейн сообщил, что может снова ходить без трости Хинштейн сообщил, что может ходить без трости благодаря успешной реабилитации

Москва2 окт Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что его реабилитация после ДТП проходит успешно и он вновь может передвигаться без трости, как и обещали врачи.

24 сентября глава региона сообщал, что на 1,5 недели уходит на реабилитацию. За это время он планировал завершить процедуры и окончательно восстановиться после январской аварии.

Реабилитация проходит успешно, как врачи и обещали, избавился, наконец, от палки, от трости, и вновь, передвигаясь на своих двоих ногах - давно забытое и очень приятное чувство сказал глава региона в своем видеообращении, опубликованном в MAX

Реабилитацию политик проходит в специализированном санатории, в котором также много жителей Курской области.

Александр Хинштейн попал в серьезное ДТП 22 января – его автомобиль занесло и выбросило на обочину, в результате политик получил переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка, и был прооперирован. К счастью, столкновения с другими машинами не произошло.

Хинштейн планирует вернуться на рабочее место в Курск уже на следующей неделе.