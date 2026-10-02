Москва2 октВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что его реабилитация после ДТП проходит успешно и он вновь может передвигаться без трости, как и обещали врачи.
24 сентября глава региона сообщал, что на 1,5 недели уходит на реабилитацию. За это время он планировал завершить процедуры и окончательно восстановиться после январской аварии.
Реабилитация проходит успешно, как врачи и обещали, избавился, наконец, от палки, от трости, и вновь, передвигаясь на своих двоих ногах - давно забытое и очень приятное чувствосказал глава региона в своем видеообращении, опубликованном в MAX
Реабилитацию политик проходит в специализированном санатории, в котором также много жителей Курской области.
Александр Хинштейн попал в серьезное ДТП 22 января – его автомобиль занесло и выбросило на обочину, в результате политик получил переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка, и был прооперирован. К счастью, столкновения с другими машинами не произошло.
Хинштейн планирует вернуться на рабочее место в Курск уже на следующей неделе.