Москва20 октВести.143 вражеских беспилотника различного типа сбиты над Курской областью за минувшие сутки. Сводку об оперативной обстановке в регионе опубликовал губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Данные приведены за период с 09.00 19 октября до 09.00 20 октября.
79 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 28 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в мессенджере главы региона
В Рыльском районе в деревне Тереховка в результате атак повреждения получила мастерская, в деревне Воронок - крыша зернохранилища. В деревне Новоивановка повреждены крыша, фасад и остекление. Никто не пострадал.