В небе над Курской областью за сутки ликвидированы 143 БПЛА ВСУ

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбиты более 140 дронов В небе над Курской областью за сутки ликвидированы 143 БПЛА ВСУ

Москва20 окт Вести.143 вражеских беспилотника различного типа сбиты над Курской областью за минувшие сутки. Сводку об оперативной обстановке в регионе опубликовал губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Данные приведены за период с 09.00 19 октября до 09.00 20 октября.

79 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 28 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в мессенджере главы региона

В Рыльском районе в деревне Тереховка в результате атак повреждения получила мастерская, в деревне Воронок - крыша зернохранилища. В деревне Новоивановка повреждены крыша, фасад и остекление. Никто не пострадал.