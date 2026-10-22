Москва22 окт Вести.Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров исправил блогеру из Красноярска Алине Плуто "моногрудь", и, как утверждает Super, сделал это бесплатно.

Отмечается, что девушка страдала из-за эстетического дефекта, возникшего после неудачной маммоплатистики. Хайдаров узнал ее историю благодаря социальным сетям и сам предложил помощь на безвозмездной основе.

Я периодически, несколько раз в месяц, делаю такие благотворительные операции: берусь за сложные случаи, в том числе за переделки. Как-то я сидел в отпуске, и мне в соцсетях попалось видео [Алины Плуто]. Посмотрел, написал ей, мы провели консультацию, я объяснил, в чем проблема и почему так произошло. Записали ее на операцию, она прилетела из Красноярска приводит СМИ слова хирурга в мессенджере МАХ

Хайдаров признался, что остался доволен своей работой. Пациентка пока воздерживается от комментариев, так как еще не прошла полную реабилитацию.