Москва14 октВести.Реконструкция груди после удаления раковой опухоли входит в программу высокотехнологичной медпомощи и предоставляется в Москве бесплатно по полису ОМС, сообщил РИА Новости главный онколог столицы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.
Неделя борьбы против рака молочной железы проходит с 12 по 18 октября.
Реконструкция груди после мастэктомии входит в программу высокотехнологичной медицинской помощи и предоставляется для москвичек бесплатно по полису ОМСрассказал Хатьков
Он пояснил, что реконструкция проводится разными способами – с помощью имплантов, собственной ткани или их комбинации.