Реконструкция груди после удаления опухоли доступна в Москве по ОМС

Москвички могут исправить грудь бесплатно по ОМС Реконструкция груди после удаления опухоли доступна в Москве по ОМС

Москва14 окт Вести.Реконструкция груди после удаления раковой опухоли входит в программу высокотехнологичной медпомощи и предоставляется в Москве бесплатно по полису ОМС, сообщил РИА Новости главный онколог столицы, директор МКНЦ имени А.С​​​. Логинова Игорь Хатьков.

Неделя борьбы против рака молочной железы проходит с 12 по 18 октября.

Реконструкция груди после мастэктомии входит в программу высокотехнологичной медицинской помощи и предоставляется для москвичек бесплатно по полису ОМС рассказал Хатьков

Он пояснил, что реконструкция проводится разными способами – с помощью имплантов, собственной ткани или их комбинации.