Москва6 нояВести.Минздрав РФ поддерживает предложение Госдумы о возможности бесплатной криоконсервации половых клеток онкобольных до начала агрессивного лечения, передает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутатов.
Министерство здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования принципиально поддерживают предложение депутатов Госдумыговорится в документе
Уточняется, что сейчас ведется оценка возможности его реализации, в том числе корректировке нормативных правовых актов.