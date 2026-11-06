В РФ могут ввести бесплатную заморозку половых клеток перед лечением рака

Депутаты ГД предложили проводить по ОМС заморозку половых клеток онкобольным В РФ могут ввести бесплатную заморозку половых клеток перед лечением рака

Москва6 ноя Вести.Минздрав РФ поддерживает предложение Госдумы о возможности бесплатной криоконсервации половых клеток онкобольных до начала агрессивного лечения, передает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутатов.

Министерство здравоохранения РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования принципиально поддерживают предложение депутатов Госдумы говорится в документе

Уточняется, что сейчас ведется оценка возможности его реализации, в том числе корректировке нормативных правовых актов.