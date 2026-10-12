Москва12 октВести.В Омской области построят предприятие по глубокой переработке молока на территории особой экономической зоны "Авангард". Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко. По его словам, свыше 5 млрд рублей планируется вложить в строительство завода.
Инвестор планирует вложить в строительство предприятия свыше 5 млрд рублей. Новый завод создаст 280 рабочих мест с достойной заработной платойотметил губернатор Омской области в мессенджере МАХ
Производственный процесс будет включать все этапы — от приемки сырого молока до выпуска и упаковки готовой продукции.
Он добавил, что ассортимент молочных продуктов будет ориентирован не только на российский рынок, но и на экспорт.