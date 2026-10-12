Хоценко: завод по глубокой переработке молока за 5 млрд руб. построят в Омске В Омской области построят завод по глубокой переработке молока

Москва12 окт Вести.В Омской области построят предприятие по глубокой переработке молока на территории особой экономической зоны "Авангард". Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко. По его словам, свыше 5 млрд рублей планируется вложить в строительство завода.

Инвестор планирует вложить в строительство предприятия свыше 5 млрд рублей. Новый завод создаст 280 рабочих мест с достойной заработной платой отметил губернатор Омской области в мессенджере МАХ

Производственный процесс будет включать все этапы — от приемки сырого молока до выпуска и упаковки готовой продукции.

Он добавил, что ассортимент молочных продуктов будет ориентирован не только на российский рынок, но и на экспорт.