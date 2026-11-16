Москва16 ноя Вести.Компания "Логика молока" реализует проекты на своем казанском комбинате "Эдельвейс", что позволит создать дополнительные рабочие места. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор компании "Логика молока" Якуб Закриев.

Компания завершила строительство цеха по выпуску молочной продукции на заводе в Казани.

У нас будут новые линии по производству сметаны, также [будет] увеличение мощности приемки молока, ну и модернизация текущей линии. Те проекты, которые мы реализовываем на заводе "Эдельвейс", позволят нам создать дополнительные рабочие места. И это важно и для региона, и для нашей компании в том числе сказал Закриев

Ранее председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов заявил, что благодаря сотрудничеству с Роскосмосом "Логика молока" сможет представить новые разработки для космической отрасли и для обычных потребителей.