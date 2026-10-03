Москва3 октВести.Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" россиянин Андрей Кузьменко рассказал, что его отец больше часа сражался с медведем в воде. Видеозапись с комментарием форварда обнародовало спортивное издание The Athletic.
Мой отец отправился с друзьями на рыбалку. Он стоял в воде, когда сзади на него напал медведь. Отец боролся с медведем в воде час и десять минутзаявил хоккеист
24 сентября стало известно, что хоккейный тренер Александр Кузьменко, отец нападающего, погиб в возрасте 62 лет после нападения медведя во время рыбалки в Туве. Тренера с тяжелыми ранами лица привезли в местную больницу, где он умер. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве, Кузьменко похоронили на Киовском кладбище в Лобне.
Андрею Кузьменко 30 лет. В июле он заключил с "Питтсбургом" однолетний контракт. Минувший сезон нападающий отыграл в регулярном чемпионате за "Лос-Анджелес", приняв участие в 52 матчах и забросив 12 шайб при 13 голевых передачах. Ранее в НХЛ он выступал за "Филадельфию", "Калгари" и "Ванкувер".