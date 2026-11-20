Холдинг VK подал новый иск к Apple К трем структурам Apple подал иск холдинг VK

Москва20 ноя Вести.Холдинг VK подал иск к трем структурам Apple. Это касается взыскания средств от пользователей приложений, которые Apple получила через AppStore, сообщает пресс-служба холдинга.

VK требует выплаты денежных средств в размере свыше €31 млн, и процентов за пользование этими средствами говорится в сообщении

Еще один иск к компаниям Apple, Apple Distribution International, "Эппл Рус" был связан с удалением приложений VK из АppStore. В заявлении холдинга подчеркивается, что удаление приложений в июне 2026 года является незаконным.

Apple в конце июня в одностороннем порядке без предварительного уведомления удалила приложения VK из своего магазина.