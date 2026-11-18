Bloomberg: сбои в работе приложений Apple связаны с внутренним обновлением ПО

Причиной сбоев в работе приложений Apple стало внутреннее обновление ПО Bloomberg: сбои в работе приложений Apple связаны с внутренним обновлением ПО

Москва18 ноя Вести.Масштабные сбои в работе сервисов американской компании Apple вызваны внутренним обновлением ПО, а не кибератакой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Apple.

Многие наши системы вновь работают после того, как сегодня утром внутреннее обновление вызвало некоторые сбои. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу оставшихся систем приводит Bloomberg выдержку из заявления Apple

По данным Bloomberg, из‑за сбоев отключились некоторые внутренние сервисы компании, в том числе система авторизации сотрудников, доступ к корпоративным календарям, виртуальная сеть для удаленной работы и внутренний сайт для отслеживания неполадок. Таким образом, многие сотрудники не могли выполнять свои обязанности на протяжении нескольких часов.

Неполадки в работе приложений начались 17 ноября. Больше всего сообщений о сбоях касались Apple Pay (2,3 тыс. жалоб). Также неполадки коснулись облачного сервиса iCloud (1,2 тыс. жалоб) и службы поддержки Apple Support (2,2 тыс. жалоб).

Сайт Downdetector сообщил о масштабных неполадках в работе поисковой системы Google, видеостримингового сервиса Twitch и нейросети DeepSeek в России.

За день до этого клиенты крупнейших банков США столкнулись со сбоями в работе банковских сервисов.