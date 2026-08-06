Москва6 авг Вести.В Москве вскоре спадет зной, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Однако дождливый период будет недолгим, указал специалист.

"В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32 градуса. Но затем придет холодный фронт. Под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата. Вы видите, в норме в этих числах августа воздух должен прогреваться только до плюс 23-24 ... Уже в воскресенье в мегаполис вернется солнечная погода