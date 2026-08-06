Москва6 авг Вести.С четверга, 6 августа, в Луганске ожидается очень жаркая погода. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Но с воскресенья, 9 августа, погода будет меняться.

В Луганске уже с сегодняшнего дня погода будет жарче, нежели обычно бывает в это время года в Каире. После обеда столбики термометров поднимутся на 6-8 градусов выше нормы - до плюс 36-38 градусов. Первые грозовые тучи появятся над столицей ЛНР в воскресенье, и к понедельнику дневная температура понизится до более комфортных плюс 28