Гастроли Певческой капеллы Санкт-Петербурга в Сербии пройдут с 20 по 23 сентября

Хор Академической капеллы Санкт-Петербурга отправляется на гастроли в Сербию Гастроли Певческой капеллы Санкт-Петербурга в Сербии пройдут с 20 по 23 сентября

Москва19 сен Вести.Певческая капелла Санкт-Петербурга проведет четыре дня в городах Сербии в рамках гастрольного тура с 20 по 23 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу старейшего хора России.

В качестве специального гостя хор Капеллы примет участие в 60-м ежегодном фестивале "Дни Стевана Мокраняца", посвященном 170-летию со дня рождения выдающегося сербского композитора. Гастроли начнутся концертом в культурном центре Мокраняца в Неготине, родном городе композитора рассказали в пресс-службе

Во второй день петербургские хористы выступят в концертном зале Дома Святого Саввы в Нише, в третий - в Сербском национальном театре в Нови-Саде, а завершат гастроли в Национальном театре Белграда.

Программа выступлений включает произведения сербских композиторов, русские народные песни и духовную музыку.