Хозяин похоронного бюро на Кубани чуть не погиб из-за подброшенной в авто ртути На Кубани владельца похоронного бюро попытались отравить ртутью

Москва17 окт Вести.В Краснодарском крае хозяина похоронного бюро, предположительно, попытались отравить ртутью. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, Евгений запустил бизнес в мае 2026 года. В одном здании с ним находились конкуренты, и дела шли хорошо у обеих компаний.

В сентябре Евгений оставил автомобиль у офиса, а вернувшись, обнаружил следы взлома. В дверях оказались серебряные шарики, и когда мужчина закрыл машину, они незаметно выпали в салон и на водительское кресло.

Спустя 15-20 минут Евгений почувствовал металлический привкус во рту, головную боль и головокружение. Он вызвал специалистов, которые подтвердили превышение концентрации ртути в 300 раз.

Отмечается, что полиция не стала разбираться в деле из-за истекших сроков экспертизы. Прокуратура начала проверку.