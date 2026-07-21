Пьяного пилота "Уральских авиалиний" не допустили к полету и уволили

В "Уральских авиалиниях" рассказали о судьбе пилота, явившегося на рейс пьяным Пьяного пилота "Уральских авиалиний" не допустили к полету и уволили

Москва21 июл Вести.Пилота "Уральских авиалиний", который прибыл на рейс Москва – Краснодар в состоянии алкогольного опьянения, не допустили к рейсу и немедленно уволили, сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Об этом инциденте стало известно только сейчас, хотя произошел он еще в феврале.

На предполетном контроле в аэропорту Домодедово сотрудники заметили у сотрудника авиакомпании красные глаза и уловили сильный запах перегара.

Уточняется, что второй пилот должен был доставить 162 пассажиров. Прибор показал у него 0,18 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Пьяного пилота "Уральских авиалиний" не допустили к полету и уволили говорится в публикации

В авиакомпании изданию рассказали, что второй пилот, о котором идет речь, работал у них на тот момент чуть больше года. Чем он занимается сейчас, неизвестно.

Отмечается также, что Ространснадзор после этого инцидента вынес авиаперевозчику предупреждение.