Москва9 ноя Вести.Хозяин бара "Пиво & мясо" в Перми Мубариз Муса оглы Гусейнов потерял гражданство России, сообщает 59.RU.

ФСБ России обвиняет его в распространении идей этнического превосходства говорится в публикации

По данным спецслцужбы, Гусейнов транслировал идеи этнического превосходства, пренебрежительно и потребительски относился к коренному населению России, а также призывал членов диаспоры не подчиняться представителям правоохранительных органов.

Весной 2025 года у забора, огораживавшего бар "Пиво & мясо", обнаружили тело 18-летней Надежды Вожаковой. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, упала с крыши заведения на острые пики забора. Она скончалась на месте. Сначала было возбуждено дело об убийстве, но в результате смерть девушки признали несчастным случаем.

Позднее владельцу бара предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это дело рассматривает Кировский районный суд Перми.