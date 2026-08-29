Восемь уроженцев Азии и Закавказья лишены гражданства за угрозу нацбезопасности ФСБ: восемь уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства РФ

Москва29 авг Вести.Восемь уроженцев центральной Азии и Закавказья лишены гражданства РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Все они представляли угрозу национальной безопасности России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России говорится в сообщении

В Челябинске задержали иностранца, который вербовал пособников в экстремистскую организацию. Еще одного злоумышленника лишили российского гражданства за призывы к межнациональной розни.

Двое выходцев из Закавказья лишились российского гражданства за причастность к разжиганию межнациональной розни, призывы к отказу от российских паспортов. Они также продвигали в национальной среде тезисы о нелегитимности российского гражданства.

Житель Адыгеи лишен гражданства РФ за то, что критиковал участие мусульман в спецоперации, а также являлся сторонником идей этнического превосходства.

Трое жителей Тверской области лишены российского гражданства за причастность к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальному трудоустройству на территорию России выходцев из ЦАР, за совершение побоев, краж, фиктивную постановку на учет иностранных граждан.