Уроженцы Центральной Азии и Закавказья лишены паспорта РФ за угрозу безопасности ФСБ: семь уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства РФ

Москва9 ноя Вести.Семь уроженцев Центральной Азии и Закавказья были лишены российского гражданства за создание угрозы национальной безопасности и межнациональным отношениям. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел РФ ... прекращено гражданство Российской Федерации семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России говорится в заявлении

Например, житель Забайкалья призывал к открытому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и неисполнению их законных требований, а также формировал негативное отношение к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья.

Также прекращено гражданство жителя Тамбовской области, который был вдохновителем и сторонником идей превосходства нации. Он активно выступал за "отстаивание интересов трудовых мигрантов в регионе силовым путем при возникновении конфликтов с местным населением".

Кроме того, гражданства лишили двух жителей Хакасии, которые распространяли среди своего окружения националистические высказывания в отношении этнических русских и прививали ненависть к ним своим несовершеннолетним детям, и жителя Тверской области, причастного к совершению экономических преступлений с использованием банковских карт несовершеннолетних россиян.

Мужчина из Ивановской области был лишен паспорта РФ за инициативу массовой драки между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местными жителями, что создало предпосылки к возникновению межнационального конфликта.

Житель Пермского края распространял идеи этнического превосходства и призывал к открытому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов.