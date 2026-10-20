В Рязани уроженец одной из стран Закавказья лишен гражданства РФ

Жителя Рязани лишили гражданства Российской Федерации В Рязани уроженец одной из стран Закавказья лишен гражданства РФ

Москва20 окт Вести.В Рязани лишен гражданства Российской Федерации местный житель, уроженец Закавказья. Об этом сообщает в MAX УМВД РФ по Рязанской области.

Завершена очередная процедура по лишению российского гражданства уроженца одной из стран Закавказского региона, действия которого оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществе говорится в мессенджере

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области доставили мужчину в УВМ УМВД и изъяли паспорт гражданина РФ. Въезд на территорию нашей страны для него закрыт на продолжительный срок. В соответствии с законодательством РФ, иностранец обязан вернуться в страну гражданской принадлежности.