Москва20 октВести.В Рязани лишен гражданства Российской Федерации местный житель, уроженец Закавказья. Об этом сообщает в MAX УМВД РФ по Рязанской области.
Завершена очередная процедура по лишению российского гражданства уроженца одной из стран Закавказского региона, действия которого оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществеговорится в мессенджере
Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области доставили мужчину в УВМ УМВД и изъяли паспорт гражданина РФ. Въезд на территорию нашей страны для него закрыт на продолжительный срок. В соответствии с законодательством РФ, иностранец обязан вернуться в страну гражданской принадлежности.