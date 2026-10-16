В Красноярском крае двух мужчин лишили гражданства РФ за преступления

Двое мужчин лишены гражданства РФ за преступления в Красноярском крае В Красноярском крае двух мужчин лишили гражданства РФ за преступления

Москва16 окт Вести.В Красноярском крае решением органов внутренних дел двое иностранцев лишены гражданства РФ за совершение преступлений различной тяжести, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Один из мужчин был лишен российского паспорта за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Второй был признан виновным в преступлении против жизни и здоровья, пояснили в ведомстве.

Без российского паспорта остался мужчина 1983 г.р., мигрировавший в РФ в 2012 году. … Аналогичная мера применена к иностранцу 1963 г.р. говорится в сообщении

Полицейские изъяли у них паспорта граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания или истечения испытательного срока каждый из осужденных обязан покинуть территорию нашей страны.

В случае неисполнения данного предписания будут применены принудительные меры по их выдворению из Российской Федерации, отметили в краевом главке МВД.