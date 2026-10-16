Москва16 октВести.В Красноярском крае решением органов внутренних дел двое иностранцев лишены гражданства РФ за совершение преступлений различной тяжести, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
Один из мужчин был лишен российского паспорта за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Второй был признан виновным в преступлении против жизни и здоровья, пояснили в ведомстве.
Без российского паспорта остался мужчина 1983 г.р., мигрировавший в РФ в 2012 году. … Аналогичная мера применена к иностранцу 1963 г.р.говорится в сообщении
Полицейские изъяли у них паспорта граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания или истечения испытательного срока каждый из осужденных обязан покинуть территорию нашей страны.
В случае неисполнения данного предписания будут применены принудительные меры по их выдворению из Российской Федерации, отметили в краевом главке МВД.