Россиян будут судить в Румынии за подделку документов для получения гражданства

Россиян с поддельными паспортами будут судить в Румынии Россиян будут судить в Румынии за подделку документов для получения гражданства

Москва22 окт Вести.Генпрокуратура Румынии предъявила обвинения 16 россиянам в подделке свидетельств для получения паспортов страны. Также местный регулятор уже аннулировал 1702 удостоверения личности у мигрантов с фиктивными данными, пишет Romania Insider.

По версии следствия, граждане РФ через фирмы получали документы, подтверждающие их румынский статус в генконсульстве Румынии в Санкт-Петербурге, посольства страны в Баку и Кишиневе.

Как пишет Telegram-канал SHOT, посредники обещали за 7,5 тысячи евро выдать клиенту документы о румынских предках, на основании которых можно было бы оформить все необходимые свидетельства. В материале сказано, что фирмы закупали рекламу у блогеров-иноагентов, в том числе у Юрия Дудя (включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Ранее отношения России и Румынии накалились на дипломатическом уровне. Министерства иностранных дел обеих стран объявили персонами нон грата сотрудников посольств в столицах.