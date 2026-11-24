"Хриплый голос": папа Франциск писал в дневнике о встречах с "дьяволом" Папа римский Франциск писал в дневнике о встречах с "дьяволом"

Москва24 ноя Вести.В Ватикане опубликовали отрывки из личного дневника покойного папы Римского Франциска. В них описаны глубокий духовный кризис понтифика и его встречи "с дьяволом" (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет The New York Times.

Обнародованные записи охватывают период с 1992 по 2024 год. В них понтифик выражал мнение, что трижды видел дьявола и один раз – "врата ада".

Первые два случая, когда, по мнению понтифика, произошли его встречи с дьяволом, были в Буэнос-Айресе, когда он ехал в автомобиле и находился на богослужении. Папа Франциск написал, что во время богослужения дьявол явился с "огненными глазами", и его взгляд был "еще более сильным, чем прежде".

Третий случай, по словам папы Франциска, произошел после поездки в Чили в 2018 году.

Через несколько дней после возвращения в Рим я был на встрече. Я увидел его и услышал его голос – торжествующий, словно он уже всем завладел. "Теперь я получил все, чего хотел". Как и в двух предыдущих случаях, я не могу забыть его глаза. Но на этот раз мне особенно запомнился хриплый, мощный голос говорится в дневнике

Как пишут СМИ, в то время понтифик сначала усомнился в словах пострадавших от сексуального насилия со стороны священника, но позднее признал свою ошибку. Осознав масштаб скандала, понтифик сравнил пережитое с видом "врат ада", которые он, по его мнению, сам увидел.

Кризису понтифика 2021-2022 годов в дневниках посвящен целый раздел. Тогда, как отмечал подготовивший записи кардинал Виктор Мануэль Фернандес, папа Франциск переживал из-за собственной склонности злоупотреблять властью. Но к концу 2022 года понтифик справился с этим состоянием.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля 2025 года.