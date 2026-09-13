Трамп допустил публикацию новых материалов о терактах 11 сентября Трамп пообещал рассмотреть вопрос о документах по терактам 11 сентября

Москва13 сен Вести.США рассмотрят возможность публикации дополнительных материалов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

Американский лидер ответил на вопросы журналистов в ирландском аэропорту Шаннон.

Я рассмотрю этот вопрос, когда вернусь сказал он

11 сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды"(террористическая организация, запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – на здание Пентагона. Четвертый самолет потерпел крушение возле Шанксвилла в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ранее ЦРУ рассекретило 71 президентскую разведывательную сводку за 1998-2001 годы. Документы содержат предупреждения об угрозе со стороны "Аль-Каиды" и ее планах атаковать США, поступавшие за несколько лет до терактов.