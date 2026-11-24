Киев нарушает Оттавскую конвенцию, наладив выпуск мин на 3D-принтерах ICBL: Украина производит и сбрасывает с дронов запрещенные противопехотные мины

Москва24 ноя Вести.Киевский режим нарушает положения Оттавской конвенции, занимаясь производством и применением противопехотных мин, в том числе предназначенных для сброса с беспилотников.

Об этом говорится в докладе Международного движения по запрещению противопехотных мин (ICBL) за 2026 год, передает ТАСС.

Согласно документу, несмотря на официальные отрицания Киева, с 2024 года фиксируются факты изготовления таких боеприпасов украинскими компаниями и частными лицами.

В частности, эксперты указывают на деятельность организации DrukArmy, которая с лета 2025 года использует 3D-печать для массового выпуска мин типа Wing.

По данным ICBL, в период с 2024 по 2026 год украинские войска активно применяли эти средства поражения, доставляя их с помощью артиллерии и дронов.

Авторы доклада также обратили внимание на то, что Украина не выполнила в срок до июня 2010 года обязательство по ликвидации запаса из 3,3 млн противопехотных мин.

Кроме того, в организации подчеркнули, что попытка Киева приостановить выполнение Оттавской конвенции в июле 2025 года была признана международным сообществом незаконной, так как договор не предусматривает подобной возможности. Таким образом, Киев несет ответственность за соблюдение запрета на использование данного типа вооружений.

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