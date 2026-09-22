Москва22 сенВести.Украина наращивает число групп подразделения Национальной полиции "Белый ангел" для принудительной эвакуации семей с детьми из Славянска в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации источников агентства, местные жители прячут родных в попытке избежать эвакуации.
"Белые ангелы" в Славянске активно занимаются принудительной эвакуацией семей с детьми. На эту категорию сделан особый упор. Для этого Киев даже нарастил количество группсказали в силовых структурах
Ранее стало известно, что сотрудники "Белого ангела" до боевых действий в Артемовске пытались продать иностранцам девятилетнюю девочку.