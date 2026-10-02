Москва2 окт Вести.Экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в комментарии ИС "Вести" прокомментировал переделанным советским анекдотом высказывания европейских чиновников о том, что ВВП Европы в десять раз превышает ВВП России.

Он напомнил политикам, что "бьют не по кошельку, а по морде". В оригинале фраза из анекдота звучит следующим образом: "Бьют не по паспорту, а по морде".

Я, знаете, очень часто удивляюсь, когда европейские политики, причем не какого-то второго ранга, выступают и говорят: "Вы знаете, у нас, условно говоря, совокупный ВВП европейских стран в десятки раз превышает ВВП Российской Федерации, поэтому у России нет шансов в противостоянии с НАТО". Я хочу напомнить, что на самом деле бьют не по кошельку, а по морде сказал Килинкаров

По словам политика, размер кошелька совершенно не имеет значения.

Даже украинская сторона сегодня во взаимоотношениях с НАТО открыто им говорит о том, что в мире на сегодняшний день существуют две страны, которые имеют опыт ведения боевых действий в современной войне - это российская и украинская армии. Кто бы там что ни рассказывал, кто бы там ни бегал по лесам и ни топил там свою бронетехнику где-нибудь в болотах. На самом деле у них, мне кажется, очень искаженное представление, что представляет из себя современная война отметил он

В феврале 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ВВП Европейского союза почти в десять раз выше российского. Однако, по словам чиновника, Европа не в десять раз сильнее РФ. Тогда Мерц подчеркнул, что ЕС не использует в полной мере свой военный, политический, экономический и технологический потенциал, и призвал к изменению подхода и мышления в Европе.