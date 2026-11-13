Килинкаров: Украина объяснила достижение мира с Россией выгодой для американцев Килинкаров усомнился в том, что мир на Украине больше выгоден США, чем Киеву

Москва13 ноя Вести.Власти Украины нашли удобное объяснение, почему именно к Новому году они смогут достигнуть мирного соглашения с Россией. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Во-первых, у Зеленского, для украинского народа, который хочет мир… есть Арахамия (Давид Георгиевич Арахамия украинский депутат – прим. ред.), который выходит и говорит на публику… что он предполагает, что к Новому году может быть достигнуто мирное соглашение. На чем это основано? Никто не знает, никто не понимает, почему за какие-то полтора месяца удастся урегулировать вопрос, но они нашли объяснение и этому. Знаете, почему? Оказывается, это выгодно американцам. Потому что ж в январе новый Конгресс, Новый Сенат и вот Трамп (Дональд Трамп президент США – прим. ред.) торопится. Я только вот одного понять не могу. Неужели кто-то думает, что для американцев мир на Украине важнее, чем для украинцев? Неужели кто-то думает, что американцы обеспокоены войной на Украине больше, чем сами украинцы, которые страдают от этой войны? Ну, над этим никто не задумывается заявил он

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Starshield работает с ограничениями только над теми территориями, которые Украина утратила. Это, по его мнению, свидетельствует об изменении позиции США по отношению к Киеву.