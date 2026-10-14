Киностудия имени Горького сохранит фокус на детское и юношеское кино Слащева: киностудия им. Горького сохранит фокус на детское и юношеское кино

Москва14 окт Вести.Киностудия имени Горького продолжит ориентироваться на детское и юношеское кино. Об этом заявила гендиректор киностудии Юлиана Слащева в беседе с ИС "Вести".

По ее словам, на сегодняшний день проходит модернизация всей инфраструктуры киностудии.

Большая ее часть была в аварийном состоянии. Инфраструктура просто вырастает заново. Мы видим новые здания, новые павильонные комплексы, новый центр костюма и реквизита. Переоборудованы все помещения киностудии Горького, все съемочные площадки рассказала Слащева

Перезапуск не изменит главное направление студии — фильмы для детей и подростков.

Самым важным для нас является сохранение вот этого главного направления, фокуса киностудии на детское и подростковое, юношеское кино. Сегодня мало кто занимается специально созданием фильмов для этой аудитории. Очень много на рынке семейного кино, сказок. Но на самом деле киностудия Горького всегда делала разножанровое кино. Сказки Александра Роу сделали ее знаменитой, в том числе в мире. Но, кроме сказок Александра Роу, были и жанровые фильмы про более сложные, драматические ситуации, которые переживает современная молодежь. И мы думаем в этом же ключе продолжать двигаться добавила гендиректор

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после реконструкции киностудия имени Горького превратится в комплекс мирового уровня. В 2023 году приступили к большой реконструкции исторической территории на улице Сергея Эйзенштейна. Также началось строительство в Валдайском проезде, где стояли заброшенные, аварийные студии "Центрнаучфильма".