В Коммунарке построили крупный образовательный комплекс с кинотеатром В Коммунарке построили крупный образовательный комплекс с уличным кинотеатром

Москва27 сен Вести.В Коммунарке возвели крупный образовательный комплекс "Эклектика, оборудованный уличным кинотеатром; начато строительство еще одного комплекса, работы по которому завершатся в 2029 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что комплекс открылся 1 сентября на проспекте Куприна, 9А.

Он рассчитан на 1400 школьников и 300 воспитанников детского сада. Одна из главных особенностей объекта — уличный кинотеатр. В качестве экрана используются специальные выступы фасада здания, напоминающие старинный киноаппарат. Зрителями будут не только школьники и дошкольники, но и жители района написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Помимо учебных кабинетов и групп детского сада, в здании имеется спортзал с гимнастической зоной, физкультурный и музыкальный залы, кулинариум, медиатека и многофункциональное многосветное пространство.

По словам Собянина, еще один образовательный комплекс, вместимостью 1600 школьников и 350 малышей, строится в квартале №226. В новом здании будут учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, творческие мастерские, кулинариум, помещения для работы с деревом и металлом, бассейн, музыкальный и спортивные залы, а также многофункциональное многосветное пространство, которое сможет работать как концертная площадка, зал для общешкольных собраний и общения.

Вблизи учебного заведения будут находиться два уличных амфитеатра, сад-огород, игровые зоны, спортивное ядро с тренажерами и полями для игр — после занятий туда будут допускаться и жители города.