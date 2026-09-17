Москва17 сенВести."Союзмультфильм" запустит первый тематический парк развлечений в московском ТЦ. Об этом заявила председатель совета директоров компании Юлиана Слащева.
По ее словам, которые приводит РБК, сейчас "Союзмультфильм" определяется с помещением и намерен открыть парк в 2028 году.
Особое внимание мы уделяем тому, чтобы дети проводили время не по отдельности, а вместе с родителями, которые также станут полноценными участниками активного паркасказала Слащева
Глава совета директоров подчеркнула, что компания отсматривает для проекта площадку от пяти тысяч кв. м. Стоимость проекта пока не раскрывается.
В феврале 2021 года на ВДНХ открылся "Союзмультпарк", позиционирующий себя как досуговое пространство.