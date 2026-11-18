Москва18 нояВести.После почти двухлетнего перерыва в МХАТ имени Горького на Тверском бульваре в Москве возобновятся показы спектаклей. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Открытие арт-фойе состоится 12 и 13 декабря – эти выходные театр посвятит великому драматургу А. Н. Островскому, чьи пьесы стали фундаментом для российского театра. Зрителей ждут показы спектаклей по произведениям классика и лекция, посвященная его творчествуговорится в сообщении
В сообщении пресс-службы отмечается, что пока идет ремонт основной сцены зрители смогут увидеть камерные спектакли в пространствах фойе.