Спустя два года МХАТ им. М. Горького возобновит работу на Тверском бульваре

МХАТ им. М. Горького возобновит показ спектаклей в здании на Тверском бульваре Спустя два года МХАТ им. М. Горького возобновит работу на Тверском бульваре

Москва18 ноя Вести.После почти двухлетнего перерыва в МХАТ имени Горького на Тверском бульваре в Москве возобновятся показы спектаклей. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Открытие арт-фойе состоится 12 и 13 декабря – эти выходные театр посвятит великому драматургу А. Н. Островскому, чьи пьесы стали фундаментом для российского театра. Зрителей ждут показы спектаклей по произведениям классика и лекция, посвященная его творчеству говорится в сообщении

В сообщении пресс-службы отмечается, что пока идет ремонт основной сцены зрители смогут увидеть камерные спектакли в пространствах фойе.