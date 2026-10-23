Кипр потребовал от Еврокомиссии возобновить переговоры по обороне ЕС Cyprus Mail: Кипр требует от ЕС возобновить переговоры по взаимной обороне

Москва23 окт Вести.Власти Кипра потребовали от Еврокомиссии продолжить переговоры по взаимной обороне Европейского союза.

Об этом сообщает газета Cyprus Mail.

Учитывая серьезность стоящих перед нами вызовов, Кипр приветствовал бы возобновление обсуждений в соответствующих структурах, которые занимаются подготовкой (документа – прим. ред.) приводит издание слова президента республики Никоса Христодулидиса

Он также запросил информацию о предложениях, которые находятся на рассмотрении и график дальнейших шагов. В правительстве Кипра подчеркнули, что вопрос безопасности особенно актуален во времена геополитической неопределенности.

Вопрос о разработке оперативного плана для обеспечения взаимной обороны в случае нападения на одну из стран ЕС активно обсуждался в период председательства республики в Совете Евросоюза. Но переговоры по Многолетней программе финансового развития ЕС отодвинули эту тему на второй план.

Президент России Владимир Путин ранее не раз заявлял, что Москва не собирается нападать на страны союза, а в недавнем интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" и вовсе подчеркнул, что заявления европейских стран об угрозе со стороны РФ - "политическая шизофрения".