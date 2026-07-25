Москва25 июлВести.Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр находится на критическом этапе в вопросе воссоединения острова, сообщается на сайте кипрского правительства.
Христодулидис встретился в субботу с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.
Мы находимся на критическом этапе в отношении кипрского вопросаотметил кипрский лидер
Он обратил внимание на международную активность в вопросе Кипра и заявил, что надеется на решения, которые не приведут к дальнейшей эскалации.
Мы видим значительно возросший интерес со стороны Европейского союза (ЕС) в результате наших совместных инициатив и усилий. Теперь всем ясно, что кипрская проблема — это европейская проблемаотметил президент Кипра
По его словам, остров на следующей неделе впервые за 16 лет посетит генсек ООН Антониу Гутерреш, в пятницу личный посланник генсека по Кипру Мария Анхела Ольгин Куэльяр встретилась с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
…Мы все это обсудим, чтобы, идя общим путем, мы смогли достичь цели не только возобновления переговоров, но и, наконец, после 52 лет… с момента турецкого вторжения, …добиться положительного результата в деле воссоединения Кипрадобавил Христодулидис
В апреле произошло обострение в буферной зоне, разделяющей турецкую и греческую части острова. Установленные границы буферной зоны были нарушены со стороны сил безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.