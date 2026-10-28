Кириенко посетил поврежденный храм и мемориал военнослужащим в Энергодаре Кириенко и директор ЗАЭС осмотрели пострадавшие объекты Энергодара

Москва28 окт Вести.Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Энергодар с рабочей поездкой. Вместе с директором Запорожской АЭС Юрием Черничуком он осмотрел поврежденные городские объекты, включая храм, который, по сообщению станции, пострадал от удара украинского беспилотника.

Кириенко и Черничук также возложили цветы к мемориалу военнослужащим, погибшим при сопровождении служебного транспорта ЗАЭС.

Во время поездки обсуждались условия жизни сотрудников станции и их семей, подготовка города к зиме, работа коммунальной инфраструктуры, образование и подготовка кадров для АЭС.